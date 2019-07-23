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«Нэшвилл» подписал контракт с Сиссонсом на $ 20 млн

«Нэшвилл» подписал контракт с Сиссонсом на $ 20 млн
Хоккей / НХЛ 0

Клуб Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл Предаторз» заключил новое соглашение с нападающим Колтоном Сиссонсом, информирует в своём «твиттере» североамериканский инсайдер Эллиотт Фридман. 25-летний канадский хоккеист поставил подпись под соглашением сроком на семь лет, годовая зарплата Сиссонса составит около $ 2,86 млн.

В прошедшем регулярном чемпионате нападающий принял участие в 75 встречах за «хищников», записав на свой счёт 30 (15+15) баллов при показателе полезности "+20" и 23 минутах штрафного времени. В среднем Сиссонс проводил на площадке около 16 минут за матч. В шести играх розыгрыша Кубка Стэнли форвард не набрал ни одного очка, завершив плей-офф с показателем полезности "-5" и шестью минутами штрафа.

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