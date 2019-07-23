Афиногенов и Тарасов пропустили тренировку московского «Динамо»

Стали известны сочетания московского «Динамо» во время очередного дня тренировочного сбора, информирует официальный сайт бело-голубых. Как сообщили «Чемпионату» в пресс-службе клуба, нападающий Максим Афиногенов не принимал участия в тренировке из-за повреждения. Также был вынужден пропустить занятие и Даниил Тарасов.

Вратари: Бочаров – Еременко – Кузнецов – Куликов.



Первая группа:

«синие»: Лямин – Хиетанен, Петерссон – Шипачев – Ткаченко;

«белые»: Григорьев – Зайцев, Брюквин – Полыгалов – Индрашис;

«красные»: Волков – Миронов, Петунин – Игумнов – Алексеев.



Вторая группа:

«зелёные»: Огурцов – Бойков, Моисеев – Ефремов – Кулемин;

«чёрные»: Баранов – Сергиенко, Муранов – Панкратов – Михайлов;

«оранжевые»: Толпегин – Прибыльский, Васильев – Попов – Круглов.