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Афиногенов и Тарасов пропустили тренировку московского «Динамо»

Афиногенов и Тарасов пропустили тренировку московского «Динамо»
Хоккей / КХЛ 0

Стали известны сочетания московского «Динамо» во время очередного дня тренировочного сбора, информирует официальный сайт бело-голубых. Как сообщили «Чемпионату» в пресс-службе клуба, нападающий Максим Афиногенов не принимал участия в тренировке из-за повреждения. Также был вынужден пропустить занятие и Даниил Тарасов.

Вратари: Бочаров – Еременко – Кузнецов – Куликов.

Первая группа:
«синие»: Лямин – Хиетанен, Петерссон – Шипачев – Ткаченко;
«белые»: Григорьев – Зайцев, Брюквин – Полыгалов – Индрашис;
«красные»: Волков – Миронов, Петунин – Игумнов – Алексеев.

Вторая группа:
«зелёные»: Огурцов – Бойков, Моисеев – Ефремов – Кулемин;
«чёрные»: Баранов – Сергиенко, Муранов – Панкратов – Михайлов;
«оранжевые»: Толпегин – Прибыльский, Васильев – Попов – Круглов.

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