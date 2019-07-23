Панарин: «Флорида» предлагала меньше всех, поэтому Бобровский остался один

Нападающий Артемий Панарин рассказал, почему выбрал «Нью-Йорк Рейнджерс», будучи свободным агентом.



«Флорида» предлагала меньше всех, поэтому Сергей Бобровский остался один. Я целый год мечтал играть в «Рейнджерс». Ближе к принятию решения всплывали и другие команды в голове, где я хотел бы играть. Решалось всё на переговорах, по условиям. Очень рад, что так получилось, потому что я мог бы совершить ошибку и выбрать что-то не то. В итоге я выбрал то, к чему лежит душа. Но больше всех денег мне предлагали, наверное, «Колорадо» и «Коламбус».



На самом деле такая паника была внутри меня, потому что в последний день определённости никакой не было. Уже выпил виски в 11 утра — нервничал, а надо было принимать решение. Алиса проголосовала за более выгодные условия, но я подумал, что там я буду не так счастлив. А нужно быть счастливым», — приводит слова Панарина РИА «Новости».

Самый честный спортсмен из России. Теперь Панарина можно не ждать в сборной? Правда, без огромного контракта с «Рейнджерс» нашумевшего интервью Артемия бы не было.