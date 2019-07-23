«Авангард» подтвердил закрытие дела о допинге, к Хартли применят взыскание

РУСАДА приняло решение закрыть дело о фактах возможного препятствования процедуре допинг-контроля со стороны главного тренера ХК «Авангард» Боба Хартли и главного врача клуба Дмитрия Батушенко, информирует официальный сайт «Авангарда». Данные факты не будут рассматриваться как фальсификация допинг-проб. Ранее об этом сообщил «Чемпионат».



Как сообщается, ХК «Авангард» применит к своим сотрудникам меры дисциплинарного взыскания за некорректное поведение в отношении допинг-офицеров.



Основанием для обвинений были отчёты инспекторов допинг-контроля 17 и 18 апреля, то есть после третьей игры финала. Хартли и Батушенко агрессивно разговаривали с допинг-инспекторами и не хотели пускать их в раздевалку.

В «Авангарде» сделали выводы о расследовании РУСАДА по делу Хартли