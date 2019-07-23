Дочь Ларионова: из-за анорексии я думала о самоубийстве

Алёна Ларионова, дочь легендарного хоккеиста Игоря Ларионова, рассказала, как лечилась от анорексии.
«16 апреля 2017 года врачи заставили меня взглянуть правде в глаза. Или умирай, или ешь и живи. Помогло всё: арт-терапия, утренние и вечерние медитации, прогулки в тишине, остеопатия, массажи шиацу. Пациентов в клинике отрезают от внешнего мира: никакого интернета, телевизора, мобильного телефона. Остаёшься наедине с мыслями, думаешь целыми днями. Ничто не отвлекает. За это время я многое осознала.
Это правда — я задумывалась о самоубийстве. Отказываясь от анорексии, погружаешься в глубокую депрессию. Похоже на развод — отрываешь часть от себя. Мне отчаянно не хотелось отпускать то единственное, что я контролировала. Зависимость от голодания сродни алкогольной или наркотической: отсутствие еды дарит полную свободу. Чувствуешь себя неуязвимой. Я медленно, с трудом шла на поправку. Первые четыре-пять месяцев не гуляла, не выходила на улицу. Ещё год длились сильнейшие мигрени. Неудивительно: после 10 лет самоуничтожения телу не восстановиться за пару дней. Я старалась, ела, не пила спиртного, выполняла всё, что говорили врачи, — и всё равно мне было плохо. Родители не понимали, через какие муки я прохожу.
Был момент, когда не хотелось ничего. Назад не вернуться, потому что снова будет больно, а терпеть боль нет сил. До выздоровления слишком далеко. Я чуть было не опустила руки. Только спустя год начала восстанавливаться. Почувствовала, что вижу чётче, слышу лучше, соображаю быстрее. Тело заработало! С запозданием пришло осознание: болезнь всё-таки связана с едой. Сейчас питаюсь так, чтобы не умереть. Ем много овощей, фруктов, молочные продукты, яйца. Из жиров — орехи, оливковое масло. Люблю конфеты и шоколад. Иногда ем мясо. Но больших порций нет — питаюсь понемногу весь день. Слушаю тело. Для меня еда не смысл жизни, а способ выжить. Голода не чувствую до сих пор», — цитирует Ларионову The Challenger.
- 23 июля 2019
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