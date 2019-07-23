«Витязь» обменял молодого защитника в СКА
Подмосковный хоккейный клуб «Витязь» обменял защитника Георгия Дедова в петербургский хоккейный клуб СКА, информирует официальный сайт «витязей». «Армейский» клуб взамен отдал денежную компенсацию.
19-летний Дедов провёл за «Русских Витязей» в Молодёжной хоккейной лиге 132 матча и набрал 38 очков (9+29) с показателем полезности "+3".
В прошедшем сезоне «Витязь» в регулярном чемпионате занял восьмое место в Западной конференции, сумев попасть в плей-офф. В первом раунде подмосковный коллектив встретился с московским ЦСКА, которому проиграл в четырёх матчах (0-4). СКА в сезоне-2018/19 занял вторую строчку Запада в регулярном чемпионате, в плей-офф добравшись до финала конференции, где уступил ЦСКА (3-4).
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