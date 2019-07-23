Панарин — о ЧМ-2020: надеюсь, Кудашов нормально ко мне относится

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин поделился мнением о возможности сыграть на чемпионате мира 2020 года.
«Неизвестно, буду ли играть на следующем чемпионате мира. У меня впереди сезон с „Рейнджерс“, надеюсь, удачно сыграем. Тогда у меня точно не получится приехать. А с новым главным тренером сборной Алексеем Кудашовым я не знаком. Надеюсь, он ко мне нормально относится», — приводит слова Панарина РИА «Новости».
Напомним, Панарин перешёл в «Рейнджерс» в межсезонье из «Коламбус Блю Джекетс». Форвард подписал соглашение сроком на семь лет, общая сумма контракта — $ 81,5 млн. Средняя годовая зарплата Панарина составит $ 11,642 млн, он стал вторым игроком в НХЛ по уровню годовой зарплаты. На первом месте — форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид ($ 12,5 млн в год).
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