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Панарин — о ЧМ-2020: надеюсь, Кудашов нормально ко мне относится

ЧМ-2020
ЧМ-2020
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  • Даты проведения:
    08.05.2020—24.05.2020
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Панарин — о ЧМ-2020: надеюсь, Кудашов нормально ко мне относится
Хоккей / ЧМ по хоккею 2020 0

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин поделился мнением о возможности сыграть на чемпионате мира 2020 года.

«Неизвестно, буду ли играть на следующем чемпионате мира. У меня впереди сезон с „Рейнджерс“, надеюсь, удачно сыграем. Тогда у меня точно не получится приехать. А с новым главным тренером сборной Алексеем Кудашовым я не знаком. Надеюсь, он ко мне нормально относится», — приводит слова Панарина РИА «Новости».

Напомним, Панарин перешёл в «Рейнджерс» в межсезонье из «Коламбус Блю Джекетс». Форвард подписал соглашение сроком на семь лет, общая сумма контракта — $ 81,5 млн. Средняя годовая зарплата Панарина составит $ 11,642 млн, он стал вторым игроком в НХЛ по уровню годовой зарплаты. На первом месте — форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид ($ 12,5 млн в год).

Самый честный спортсмен из России. Теперь Панарина можно не ждать в сборной?
Правда, без огромного контракта с «Рейнджерс» нашумевшего интервью Артемия бы не было.
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