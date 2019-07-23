Фарм-клуб «Хумо» вступит в чемпионат Казахстана. Он тоже будет называться «Хумо»

Как сообщает Шайба.kz, в следующем сезоне в чемпионате Казахстана будет выступать «Хумо» из Ташкента. Это фарм-клуб «Хумо», который принят в Высшую хоккейную лигу. Команды будут называться одинаково.



Ранее сообщалось, что от Узбекистана в чемпионате Казахстана будет играть «Бинокор». Затем этот вариант отпал и был заменён на «Шердор». Однако новый клуб не успевает собрать команду к началу сезона. Также арена в Самарканде будет сдана в эксплуатацию не в сентябре, как было заявлено до этого, а в декабре нынешнего года.



Напомним, накануне дебютант Высшей хоккейной лиги «Хумо» представил свой новый логотип. В основе концепции клуба из Узбекистана – образ мифической птицы «Хумо», которая, согласно древним преданиям, является эталоном справедливости и свободы, приносит счастье и удачу.



