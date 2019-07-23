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Губернатор Нижегородской области: смотреть хоккей летом особенно приятно

Губернатор Нижегородской области: смотреть хоккей летом особенно приятно
Хоккей / КХЛ 0

Глава Нижегородской области Глеб Никитин призвал болельщиков поддержать хоккейный клуб «Торпедо» в матчах Кубка Губернатора Нижегородской области.

«Такие турниры обладают особой атмосферой. У команд появляется возможность попробовать свои силы перед началом сезона, настроиться на результат, сыграться после перерыва. Особенно важно, когда это домашнее состязание. Мне хочется призвать нижегородских болельщиков поддержать «Торпедо» на Кубке Губернатора Нижегородской области, тем более, что летом смотреть хоккей особенно приятно», — приводит слова функционера официальный сайт «Торпедо».

В прошедшем сезоне нижегородский коллектив добрался до первого раунда плей-офф, где уступил «Барысу» со счётом 3-4.

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