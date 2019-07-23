Яромир Ягр весит 121 килограмм и не ходит на фитнес-тесты

Тренер хоккейного клуба «Кладно» Давид Чермак поделился мнением о 47-летнем нападающем Яромире Ягре, который хочет продолжить играть за команду.



«Недавно у нас были фитнес-тесты, которые Ягр не посещал. Но он присоединится к команде. Сейчас он весит 121 килограмм. Верю, что он присоединится к нам вовремя и сбросит вес во время товарищеских матчей», — приводит слова тренера Hokej.cz.



Ягр провёл 1733 матча в Национальной хоккейной лиге. На его счету 766 заброшенных шайб и 1155 результативных передач при показателе полезности «+322». Чешский хоккеист защищал цвета «Питтсбург Пингвинз», «Вашингтон Кэпиталз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Филадельфии Флайерз», «Даллас Старз», «Бостон Брюинз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Флориды Пантерз» и «Калгари Флэймз».

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