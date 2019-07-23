Гуськов: у «Северстали» концепция – не средние легионеры, а ставка на молодёжь

Заслуженный мастер спорта Александр Гуськов оценил селекционную концепцию «Северстали» и поделился мнением о тренерском тандеме череповчан Андрей Разин – Александр Гольц.



«Тот факт, что «Северсталь» не заполняет состав средними легионерами, а делает ставку на молодёжь – это показатель правильно выбранной концепции развития клуба. Каждая команда выстраивает свой состав, отталкиваясь от наличия финансовых средств. Думаю, что и тренерский штаб и новое руководство хочет видеть не легионеров, от которых они будут зависеть, а тех молодых ребят, которые будут играть за клуб, за эмблему. Это даже немного патриотический момент. Мы понимаем, что «Северсталь» не может пригласить готовых звёзд, а вот хоккеисты в Череповце могут стать звёздами.



Надо понимать, что не всегда приглашённый легионер будет играть качественно. Яркий пример – «Сибирь» в прошлом сезоне. Ставка в Новосибирске была сделана на иностранцев, и она не сыграла. Угадать довольно тяжело, всё-таки разные лиги, разные стили игры. Здесь риск велик, а «Северсталь», очевидно, не хочет рисковать. В Череповце хотят потратить деньги продуктивно. С таким составом бороться за плей-офф, конечно, можно, хотя где-то и не хватает квалифицированных кадров. Но всё покажет сезон, всё зависит от работы и желании всех объединиться единой целью.



Связка тренеров Разина и Гольца? Не всегда отличные хоккеисты становятся отличными тренерами, но я желаю этому тандему добиться такого же уважения и на тренерском мостике. Выбор этой пары очевиден. Здесь имеет место быть многолетняя дружба ребят, большой опыт, который они получили, когда были игроками. Плюс у Разина уже есть опыт работы тренером, а Гольц тренировал молодых игроков в Германии. Смесь их знаний поможет «Северстали» выйти на другой уровень. Надо доверять молодым тренерам и смотреть, что из этого получится», — сказал Гуськов «Чемпионату».

Разин и много молодёжи. Почему «Северсталь» будет самым дерзким клубом КХЛ Вы будете симпатизировать этой команде.