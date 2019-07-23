Армиа: это ужасно, но я не знаю французского и бегаю от СМИ в Монреале
Защитник клуба Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» Джоэль Армиа рассказал о языковом барьере. Недавно игрок подписал новый контракт с клубом.
«Я стараюсь избегать общения с местными СМИ. Ужасно, но я до сих пор не знаю французского и бегаю от СМИ. Впрочем, они тоже понимают, что не сделают со мной интервью. До сих пор читаю новости только на финском», — приводит слова игрока Ilta-Sanomat.
В прошедшем регулярном чемпионате Армиа принял участие в 57 встречах, отметившись 23 (13+10) баллами при показателе полезности «0» и 14 минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на площадке около 15 с половиной минут за встречу. Ранее финский хоккеист защищал цвета «Виннипег Джетс» и «Баффало Сэйбрз».
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