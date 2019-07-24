«Вегас» обменял Кларксона, пропустившего три года. У него контракт на $ 5,25 млн

Клубы Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» и «Торонто Мэйпл Лифс» провели обмен, сообщается в официальном «твиттере» «рыцарей». В «Вегас» отправился голкипер Гаррет Спаркс, а «Торонто» получил контракт Дэвида Кларксона. Также «кленовые листья» получили право выбора в четвёртом раунде драфта НХЛ 2020 года.

35-летний Кларксон официально не объявлял о завершении карьеры, однако в последний раз выходил на лёд в сезоне-2015/16. Нападающий пропустил последние три сезона из-за травмы, всё это время пребывая в списке травмированных. Его контракт рассчитан ещё на один сезон, за который он заработает $ 5,25 млн.

Благодаря исчезновению контракта Кларксона из платёжной ведомости «Вегас» теперь укладывается в потолок зарплат. В свою очередь «Торонто» стал третьим клубом в лиге, превысившим потолок на данный момент. Ранее это сделали «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Питтсбург Пингвинз».