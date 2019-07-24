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Голкипер «Салавата» Брагинский — о КХЛ и МХЛ: сумасшедшая разница в бросках

Голкипер «Салавата» Брагинский — о КХЛ и МХЛ: сумасшедшая разница в бросках
Хоккей / КХЛ 0

Вратарь молодёжной команды «Толпар» Дмитрий Брагинский поделился впечатлениями от предсезонного сбора «Салавата Юлаева».

«Разница между МХЛ и КХЛ? Тренировочный процесс примерно одинаковый, но, конечно же, у каждого тренера есть свой подход. Главное отличие, это скорости – парни бегут очень быстро. Ну и броски – разница сумасшедшая, чтобы привыкнуть – требуется время, но сейчас уже немного полегче. Поэтому, на мой взгляд, необходимо привыкать именно к интенсивности.

Психологически себя настраиваю, что будет нелегко, и я смогу всё преодолеть только через труд. Медицинский штаб внимательно следит за нашим физическим состоянием и своевременно обеспечивает спортивным питанием. Кроме того, немаловажную роль в каждодневном восстановлении играет сон.

Легионерская тройка постоянно импровизирует, в этом они выделяются, но и с другими «юлаевцами» ничуть не легче. Абсолютно все игроки обладают высоким уровнем мастерства, и противостоять им весьма сложно», — цитирует Брагинского официальный сайт уфимского клуба.

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