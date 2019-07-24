Совет директоров КХЛ утвердил состав участников 11-го сезона МХЛ

Совет директоров Континентальной хоккейной лиги утвердил состав участников чемпионата МХЛ на сезон-2019/20, информирует официальный сайт лиги. В 11 сезоне на Кубок Харламова будет претендовать 34 команды из четырёх стран: России, Казахстана, Латвии и Китая.

В МХЛ возвращаются «Сахалинские Акулы», которые выступали в лиге на протяжении двух сезонов (2014015 и 2015/16). Команда «Атланты» сменила название на «Атлант». В 11-м сезоне вместо «Куньлунь Ред Стар Хейлунцзян» в состав участников МХЛ войдёт ХК «ОЭРДЖИ Юниор», также представляющий Китай. МХК «Динамо» Москва с нового сезона будет проводить домашние матчи в Твери. В прошлом сезоне бело-голубые принимали гостей в Дмитрове.

Участники чемпионата МХЛ сезона-2019/20

«Авто» (Екатеринбург)

«Алмаз» (Череповец)

«Алтай» (Усть-Каменогорск)

«Амурские Тигры» (Хабаровск)

«Белые Медведи» (Челябинск)

«Ирбис» (Казань)

«Красная Армия» (Москва)

«Крылья Советов» (Москва)

«Кузнецкие Медведи» (Новокузнецк)

«Ладья» (Тольятти)

«Локо» (Ярославль)

«Мамонты Югры» (Ханты-Мансийск)

МХК «Атлант» (Московская область)

МХК «Динамо-Москва» (Москва)

МХК «Динамо СПб» (Санкт-Петербург)

МХК «Спартак» (Москва)

«Омские Ястребы» (Омск)

«Реактор» (Нижнекамск)

«Русские Витязи» (Чехов)

«Сарматы» (Оренбург)

«Сахалинские Акулы» (Сахалинская область)

«Сибирские Снайперы» (Новосибирская область)

«СКА-1946» (Санкт-Петербург)

«СКА-Варяги» (Ленинградская область)

«Снежные Барсы» (Астана)

«Спутник» (Альметьевск)

«Стальные Лисы» (Магнитогорск)

«Тайфун» (Приморский Край)

«Толпар» (Уфа)

«Тюменский Легион» (Тюмень)

ХК «Капитан» (Ступино)

ХК «ОЭРДЖИ Юниор» (Пекин)

ХК «Рига» (Рига)

«Чайка» (Нижний Новгород).