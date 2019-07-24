Пашков: Знарок привык работать с лучшими хоккеистами страны, а тут — ХК МВД-2

Олимпийский чемпион Александр Пашков поделился ожиданиями от работы бывшего главного тренера СКА и сборной России Олега Знарка в «Спартаке».

«Если отбросить классику работы с вратарями, то это действительно эксперимент. Знарок в последние годы привык работать с лучшими хоккеистами страны — а тут оказался в среднем клубе, можно сказать, в ХК МВД-2. Здесь есть психологические нюансы, с которыми необходимо справляться.



Понятно, что тренер получил от владельцев карт-бланш и в кадровой политике, и в финансовой, чему в КХЛ могут позавидовать девять тренеров из десяти. У меня нет железной уверенности, что всё у нового „Спартака“ получится, но селекция команды выглядит очень неплохой. Наверное, из всех московских клубов красно-белые летом укрепились интереснее всех.

Знарок всю свою сознательную хоккейную жизнь провёл в Риге, в «Динамо», где впитал систему своего тренера — Виктора Васильевича Тихонова. Поэтому «Спартак» будет отталкиваться от обороны, предлагать сопернику темповую игру всеми звеньями с хорошим катанием и давлением. На мой взгляд, в нынешней ситуации красно-белые должны не просто выходить в плей-офф, но и спорить за медали чемпионата. С интересом буду следить за командой», — цитирует Пашкова Russia-Hockey.

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