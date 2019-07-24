Китайский клуб в новом сезоне станет первым иностранным участником в истории ЖХЛ

Китайский «Куньлунь» примет участие в розыгрыше Женской хоккейной лиги сезона-2019/20 и станет первым иностранным клубом в истории лиги, сообщается в релизе ЖХЛ.
В пятом сезоне ЖХЛ примут участие восемь команд: «Агидель» (Уфа), «Бирюса» (Красноярск), «Динамо» (Санкт-Петербург), СКИФ (Нижегородская область), «СК Горный» (Санкт-Петербург), СКСО (Екатеринбург), «Торнадо» (Московская область). К российским клубам присоединяется «Куньлунь Ред Стар Ванке Рэйз». Домашние игры «Ванке Рэйз» будет проводить в Шэньчжене.
«Мы ежегодно работаем над повышением уровня спортивного продукта. Регламент ЖХЛ приведён в соответствие с регламентом КХЛ и утверждён на два года. Заметен рост интереса к лиге со стороны иностранных игроков и команд.
Мы рады приветствовать в ЖХЛ новую команду из Китая – это важный для нас шаг в сторону расширения границ лиги. Впервые в истории национального женского профессионального хоккея в России у нас международная лига.
Команда «Ванке Рэйз» имеет опыт выступления в канадской лиге, поэтому у участников нашего чемпионата появился серьёзный соперник в борьбе за Кубок ЖХЛ», — заявил вице-президент КХЛ по хоккейным операциям Георгий Кобылянский.
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