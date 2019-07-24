Бобровский: не было ни единого шанса, что продлю контракт с «Коламбусом»

Вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский рассказал, почему принял решение не продлевать контракт с «Коламбус Блю Джекетс».

«Я не хочу копаться в грязном белье, для меня это перевернутая страница, сейчас смотрю вперёд, моё сердце принадлежит «Флориде». Что касается «Коламбуса», то я благодарен и ребятам, и организации за проведённые мною семь лет там. У нас были и взлёты, и падения. Всё что было, то было. Мы пожали руки с генеральным менеджером, с главным тренером и наши пути разошлись. Если честно, не было ни единого шанса, что продлю контракт с «Коламбусом». Я чувствовал, что мне нужны перемены. Это не только из-за трений с клубом или командой, просто мое сердце говорило, что пора открывать новые горизонты.

Поведение Тортореллы? У Тортса есть свои плюсы, и свои минусы. Он такой, какой он есть. Импульсивный. Говорит, что думает. На своей позиции ведет себя так, как считает правильным. Были моменты, когда и в регулярном сезоне он хвалил. Были моменты, когда критиковал, мог это сделать на пресс-конференции или в раздевалке при команде. Я не был согласен с его мнением, и из-за этого у нас не раз возникали веселые разговоры на повышенных тонах. У нас были разные ситуации, но я не хочу это выносить из раздевалки», — цитирует Бобровского Sport24.