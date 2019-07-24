Зарипов — о допинговом скандале: многие радовались тому, что у меня случилось

Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов рассказал, какие уроки вынес из допингового скандала, в центре которого он оказался летом 2017 года. Форвард был дисквалифицирован на два года, но впоследствии ИИХФ сократила наказание до полугода.

«Чему научила история? Тому, что теперь надо трижды проверять вообще всё, что употребляешь. Даже в обыкновенном чае с ромашкой могут быть запрещённые препараты, о которых ты раньше не слышал. Контроль у меня теперь значительно сильней.

Слышал ли осуждение со стороны? Да. Я захожу в интернет, читаю комментарии. Видел, что многие люди радовались тому, что у меня случилось. У каждого есть право на своё мнение Но в глаза мне никто ничего не говорил никогда. Наоборот, поддерживали со всех сторон, помогали", — цитирует Зарипова «Спорт-экспресс».