Мойсанен — об увольнении из «Ак Барса» после чемпионства: удивлён не был

Тренер «Ак Барса» по работе с вратарями Ари Мойсанен вспомнил об увольнении из казанского клуба после чемпионского сезона—2017/18.

«Скажем так, никто не бывает рад увольнениям. Я не был рад такому развитию событий, но после того сезона чувствовал – что-то подобное может произойти. В итоге я не был так уж удивлён решению клуба. С моей точки зрения, весь сезон прошёл замечательно, но после финальной пресс-конференции руководства у меня появились какие-то мысли.

Я профессиональный тренер, моя работа – приносить пользу клубу, помогать игрокам, команде и побеждать. Если тренеры весь сезон отработали без единого конфликта, вряд ли процесс был выстроен правильно. Конечно, были споры, но это нормальное поведение в штабе, ведь мы обсуждаем тактику, игроков, победы. Да, мнения разные, но у нас никогда не было каких-то невероятных споров. Лучший способ помощи главному тренеру – поделиться с ним своим мнением, возможно, совершенно противоположным, а ему уже решать. На мой взгляд, позиция главного тренера не означает, что он всегда прав, это значит только то, что за ним последнее слово. В этом разница. Ассистенты и тренеры вратарей обязаны показывать другую сторону вопроса и советовать», — цитирует Мойсанена «Спорт Бизнес Online».