Ягр — о переборе веса: ничего не делал последние три месяца

Нападающий «Кладно» Яромир Ягр рассказал о подготовке к новому сезону.

«Конечно, было бы идеально, если бы летом я тренировался каждый день, но я ничего не делал последние три месяца. Поэтому после первой тренировки на льду я чувствую себя именно так, как рассчитывал. 30 июля мы проведём первый из 11 контрольных матчей. Если я буду здоров, буду играть во всех. Но я не строю больших планов, всё может измениться в любой момент. Я знал, что, если откажусь от тренировок на три месяца, это усложнит мне жизнь.

Я вешу 121 килограмм, что на 15 больше, чем когда я играл во «Флориде». Вы когда-нибудь пытались надеть жилет-утяжелитель? В нём даже идти трудно. Но я верю, что сброшу лишние килограммы. Если мне это удастся, всё будет так, как будто я тренировался с жилетом», — цитирует Ягра Sport.cz.