Крикунов: в «Динамо» всё идёт по плану. Только травмированные у нас появились
Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов рассказал о ходе тренировочного процесса.
«Я скажу, что у нас всё идёт по плану. Выполняется всё то, что было запланировано. Слава богу, что все занимаются на льду. Только вот травмированные у нас появились. И на земле эти ребята выполняют не всю работу. Но у них лёгкие травмы, из-за которых они выпадают на день-два. А так, в целом всё идёт по плану.
Ребята хорошо работают, сейчас у них тяжёлая неделя, а до этого шла втягивающая работа. У нас много молодых ребят. Некоторые даже очень хорошо двигаются. Сейчас мы смотрим на них и определяемся. Сегодня ещё вот один игрок приехал. Антон Васильев», — заявил Крикунов в эфире клубного телевидения.
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