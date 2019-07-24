Васильев — о переходе в КХЛ: очень долго ждал и думал всё: «Когда, когда?»
Нападающий московского «Динамо» Антон Васильев прокомментировал заключение контракта.
«Тренировался в Твери. Ждал, ждал, ждал, очень долго ждал. Думал всё: „Когда, когда?“, и вот этот вариант появился. Очень рад этому. Приехал готовым. Можно сказать, что всю жизнь в „Динамо“. Всех знаю. Был очень рад», — сказал Васильев в эфире клубного телевидения.
Васильев начал свой путь в родной для себя Твери, после чего перебрался в Москву. В разные годы нападающий выступал за московские команды ЦСКА, «Спартак» и «Динамо».
Выпустившись из академии московского «Динамо», игрок начал выступать в Молодёжной хоккейной лиге в составе ХК МВД.
На сегодняшний день Антон является лучшим бомбардиром и снайпером в истории Молодёжной хоккейной лиги.
Лучший бомбардир МХЛ вернулся в московское «Динамо»
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