Численность тренинг-кемпа минского «Динамо» достигла почти 40 человек

Игроки минского «Динамо» продолжают тренироваться в Пинске, информирует официальный сайт клуба. После присоединения Александра Китарова к составу в кемпе трудятся 39 хоккеистов. Многие игроки находятся на пробных контрактах.



Вратари: Александр Осипков, Никита Толопило, Дмитрий Мильчаков, Иван Кульбаков;

Защитники: Кирилл Готовец, Даниил Бокун, Олег Евенко, Дмитрий Знахаренко, Дмитрий Дерябин, Роман Дюков, Роман Достанко, Егор Иванов, Владислав Ерёменко, Павел Денисов;



Нападающие: Илья Литвинов, Иван Дроздов, Евгений Ковыршин, Александр Павлович, Александр Китаров, Андрей Костицын, Сергей Костицын, Александр Малявко, Сергей Малявко, Артём Демков, Михаил Стефанович, Дмитрий Желнеровский, Никита Феоктистов, Франсис Паре, Максим Парфеевец, Андрей Степанов, Артём Волков, Александр Матерухин, Николай Сытый, Игорь Мартынов, Андрей Павленко, Виктор Масилевич, Вячеслав Грецкий, Артём Аносов, Илья Казьянин.