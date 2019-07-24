Застройщик арены в Сокольниках до сих пор не получил разрешение на строительство

Группа компаний «ТЭН», являющаяся застройщиком нового ледового дворца «Сокольники», пока не получила разрешение на строительство арены, заявила пиар-менеджер компании Юлия Радионова.

«Мы всё ещё ждем разрешения на строительство, пока нам его не дали», — цитирует Радионову ТАСС.

Новый стадион будет рассчитан на 12,5 тыс. человек. В состав комплекса войдут также малая арена (на 3 тыс. зрителей), тренировочный каток и подземный паркинг. Общая площадь обновлённого дворца составит 83,5 тыс. квадратных метров. Сумма инвестиций в проект составит около 6,5 млрд рублей.

Планируется, что домашние матчи в новом дворце в Сокольниках будет проводить «Спартак», на территории комплекса будет офис клуба «Легенды хоккея», за команду которого выступают многие ветераны отечественного хоккея.