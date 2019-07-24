Департамент судейства КХЛ разъяснил изменения в правилах хоккея

Департамент судейства Континентальной хоккейной лиги на официальном сайте лиги разъяснил изменения в правилах в новом сезоне КХЛ.

Правило 59: неправильное вбрасывание

За первое нарушение процедуры вбрасывания судья выносит предупреждение команде, нарушившей правила. Жест – согнутая в локте рука с открытой ладонью, направленная в сторону нарушившей правила команды. с нового сезона игроки на вбрасываниях не будут меняться, в случае первого нарушения арбитры будут выносить предупреждение, а во случае повторного нарушения наказывать малым штрафом.

Правило 78: положение «вне игры»

Для определения положения «вне игры» коньки полевого игрока воспринимаются в трех положениях: до синей линии, за синей линией и на синей линии. Любой конек, который находится в воздухе над синей линией, считается находящимся на синей линии.

Правило 81: положения «вне игры» нет

1. Полевой игрок не находится в положении «вне игры», если один конек находится за синей линией, пока другой находится до или на синей линии касается.



2. Если полевой игрок контролирует шайбу и входит в зону атаки, а его коньки пересекают синюю линию раньше шайбы, то он не считается находящимся в положении «вне игры» при условии, что он овладел шайбой, когда хотя бы один конек находился в нейтральной зоне или касался синей линии, в момент приема шайбы, и что он продолжал контролировать шайбу до тех пор, пока шайба полностью не пересекла синюю линию.

Правило 94: взятие ворот

4. Взятие ворот засчитывается, когда шайба влетает в ворота, случайно изменив направление движения — срикошетив от шлема или любой части тела хоккеиста после броска любого хоккеиста на льду.

13. Если вратарь находится в площади ворот, а шайба влетает в ворота в результате броска, отскока от клюшки или тела атакующего полевого игрока, который находится в пространстве площади ворот раньше чем туда попала шайба и его позиция не влияет на способность вратаря отразить бросок шайбы либо занять необходимую позицию в площади ворот, то взятие ворот засчитывается

Правило 96: взятие ворот при помощи конька

1.Взятие ворот не засчитывается, если атакующий полевой игрок направляет шайбу в ворота ударяя по шайбе ногой. Под ударом ногой подразумевается очевидное ударное движение ногой или коньком по шайбе.

6. Если атакующий полевой игрок разворачивает свою ногу таким образом, чтобы переправить шайбу в ворота, очевидно не ударяя по шайбе ногой и шайба пересекает линию ворот в результате такого переправления, то взятие ворот засчитывается.

Правило 179: определение взятия ворот

7. Взятие ворот должно быть засчитано, если вратарь намеренно сдвигает ворота с нормальной позиции в ситуации выхода один на один.



Правило 220: задержка шайбы в площади ворот / Вратарь

Определение: Вратарь имеет право прижать шайбу в площади ворот, пока на него оказывает давление соперник. Соперник оказывает давление на вратаря, когда осуществляет атакующие действия (движение в направлении вратаря) на половине поля команды вратаря. Если же давления на вратаря не оказывается, и у него есть время безопасно отыграть шайбу партнеру по команде, он обязан так сыграть.

Остальные изменения в правилах также можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.