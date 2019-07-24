Мойсанен: с Гариповым предстоит большая работа. Он давно не тренировался

Тренер «Ак Барса» Ари Мойсанен поделился мнением о вратарях команды.
«У нас несколько групп, может быть пять тренировок в день. Нельзя ведь выставлять только двоих вратарей на пять часов льда. Можно, конечно, но тогда они все травмируются. Сейчас нам нужно дождаться возвращения Гарипова в строй, какое-то время уйдёт на адаптацию Рейдеборна. Мы уверены в Эмиле, но он давно не тренировался, предстоит большая работа. Поэтому сейчас я не готов обсуждать необходимость присутствия Тимура в команде.
Стартовые позиции у всех будут одинаковые. Да, с Рейдеборном мы потратим какое-то время на поиск общего языка. Мы должны изучить друг друга, и мне важно понять его видение хоккея. Про Тимура я тоже многое знаю, но он стал куда более опытным вратарём, чем два года назад, сильно прибавил в профессионализме, принял ответственность. Теперь это не юниор», — цитирует Мойсанена «Спорт Бизнес Online».
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