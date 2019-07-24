Тальбо – о Квартальнове: он был очень плохим человеком и конкретно меня бесил

Обладатель Кубка Стэнли канадец Максим Тальбо, завершивший профессиональную карьеру, поделился воспоминаниями о своих выступлениях за ярославский «Локомотив», негативно отозвавшись о главном тренере команды.
«В моём втором сезоне в Ярославле был плохой тренер. Обычно я спокойно отношусь к тренерам, с которыми работал на протяжении моей карьеры, но тот мужик был очень плохим человеком. Не буду называть его. Возможно, он выпивал. Если бы он плохо относился только к ветеранам, но помогал молодёжи, это одно. Но он не уважал ни тех, ни других, ни иностранцев. Он конкретно меня бесил», – рассказал Тальбо в подкасте Spittin Chiclets.
Канадец не стал называть имя тренера, но, если сопоставить названные игроком даты, можно определить, что речь шла о нынешнем тренере казанского «Ак Барса» Дмитрии Квартальнове. Именно он работал в ярославском клубе во второй сезон Тальбо в команде. При нём у канадца возникли игровые проблемы в «Локомотиве».
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