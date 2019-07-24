Семью американского хоккеиста обокрали на сумму $ 10 тыс. в аэропорту Минска

Неприятный инцидент произошёл в минском аэропорту. Семья американского хоккеиста, имя которого не называется, прилетела навестить его в столицу Беларуси, однако по пути из аэропорта обнаружила, что одной сумки не хватает, говорится в сообщении «Страницы хоккея Беларуси».



Семья вернулась в аэропорт и обратилась в полицию. После просмотра записей с камер видеонаблюдения выяснилось, что оставленную на тележке сумку забрал таксист. Его личность была установлена, к вечеру его задержали.



В сумке находились ценности на общую сумму $ 10 тыс. Распорядиться ими таксист не успел. Он лишь вытащил сим-карту из мобильного телефона. Вещи были возвращены пострадавшим. Таксист отрицал вину, но после демонстрации видеозаписей во всём сознался.