Гендиректор «Динамо» рассказал о подготовке к приезду Барбашёва с Кубком Стэнли

Генеральный директор московского «Динамо» Евгений Кровопусков поделился ожиданиями от приезда форварда «Сент-Луис Блюз» Ивана Барбашёва, который презентует завоёванный Кубок Стэнли 17 августа на «ВТБ-Арене».
«Второй год подряд воспитанник динамовского хоккея презентует Кубок Стэнли перед юными хоккеистами нашей академии! Это большая честь для нашего клуба. С сегодняшнего дня мы, совместно со стадионом, начинаем подготовку к данному мероприятию. Этот день должен стать особенным для Ивана и всей его семьи.
Хочу также отметить, что в эти же даты была запланирована презентация команды московского «Динамо». Если удастся объединить эти события, то получится большой праздник для наших болельщиков, юных хоккеистов и ветеранов клуба», — приводит слова Кровопускова официальный сайт московского «Динамо».
- 24 июля 2019
-
17:19
-
16:58
-
16:38
-
16:22
-
15:40
-
15:19
-
15:09
-
14:59
-
14:39
-
14:20
-
13:55
-
13:32
-
13:21
-
12:55
-
12:33
-
12:03
-
11:49
-
11:31
-
11:15
-
10:51
-
10:30
-
10:10
-
10:00
-
09:53
-
09:31
-
09:09
-
08:53
-
08:36
-
08:15
-
07:55
-
07:46
- 23 июля 2019
-
23:56
-
23:12
-
22:46
-
22:10