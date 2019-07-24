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Гендиректор «Динамо» рассказал о подготовке к приезду Барбашёва с Кубком Стэнли

Гендиректор «Динамо» рассказал о подготовке к приезду Барбашёва с Кубком Стэнли
Хоккей / КХЛ 0

Генеральный директор московского «Динамо» Евгений Кровопусков поделился ожиданиями от приезда форварда «Сент-Луис Блюз» Ивана Барбашёва, который презентует завоёванный Кубок Стэнли 17 августа на «ВТБ-Арене».

«Второй год подряд воспитанник динамовского хоккея презентует Кубок Стэнли перед юными хоккеистами нашей академии! Это большая честь для нашего клуба. С сегодняшнего дня мы, совместно со стадионом, начинаем подготовку к данному мероприятию. Этот день должен стать особенным для Ивана и всей его семьи.

Хочу также отметить, что в эти же даты была запланирована презентация команды московского «Динамо». Если удастся объединить эти события, то получится большой праздник для наших болельщиков, юных хоккеистов и ветеранов клуба», — приводит слова Кровопускова официальный сайт московского «Динамо».

Иван Барбашёв выставит Кубок Стэнли на арене «Динамо»
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