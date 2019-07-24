Тренер «Ак Барса»: четыре вратаря в команде – это много? Мне кажется, что мало!

Финский специалист Ари Мойсанен, вернувшийся в казанский «Ак Барс» на должность тренера вратарей, рассказал о своей работе в клубе.



«Четыре вратаря в «Ак Барсе» – это не много? Иногда мне кажется, что мало! У нас несколько групп, может быть пять тренировок в день. Нельзя ведь выставлять только двоих вратарей на пять часов льда. Можно, конечно, но тогда они все травмируются.



Все получают равное внимание тренеров. Программа у них одинаковая, требования ко всем общие, технически мы хотим от них одного и того же. Всем нужно катание, все должны двигаться быстро и чётко. Если ты не умеешь двигаться, то вряд ли станешь сильным вратарём. Первые две-три недели важно работать над перемещениями, а потом уже переходить к сейвам. Я хочу, чтобы вратари двигались плавно, быстро и с хорошим балансом. На мой взгляд, это ключ к успеху», — приводит слова Мойсанена «Спорт Бизнес Online».

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