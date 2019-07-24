Бывший нападающий СКА Андреас Йоханссон стал скаутом «Авангарда»

46-летний швед Андреас Йоханссон, выступавший в России за СКА из Санкт-Петербурга с 2007 по 2008 год, вошёл в скаутский отдел омского «Авангарда», сообщает пресс-служба «ястребов».
«За плечами Йоханссона большой опыт игры в НХЛ, Европе и КХЛ, а также за сборную своей страны. Кроме того, он поработал и тренером. В нашем клубе он будет отвечать за анализ игроков из Европы и Северной Америки. Мы уже получили от него неплохие рекомендации, которые будем прорабатывать. Считаю, приход Йоханссона – серьёзное усиление для скаутской службы «Авангарда», — прокомментировал приход шведа президент омского клуба Максим Сушинский.
За свою профессиональную карьеру Йоханссон провёл 386 матчей в НХЛ, в которых набрал 170 очков. В качестве тренера он возглавлял три клуба шведской хоккейной лиги.
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