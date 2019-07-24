Тальбо: Магнитогорск – самое сраное место в мире. Ночью там гулять не захочется

Обладатель Кубка Стэнли канадец Максим Тальбо, выступавший в КХЛ в составе ярославского «Локомотива» и омского «Авангарда», поделился воспоминаниями от своего приезда в Магнитогорск.
«Мой первый выезд в России – Магнитогорск. Самое сраное место в мире. Очень маленький город, очень загрязнённый. Я был на раскатке и вдруг слышу: «Макс, Макс!» Обернулся, а там Малкин. Было круто. Слышал про его клуб в Магнитогорске, но это не тот город, в котором захочется гулять по ночам», — сказал Тальбо в подкасте Spittin Chiclets.
В минувшем сезоне 35-летний хоккеист провёл 42 игры в регулярном чемпионате КХЛ в составе «Авангарда» и набрал 10 (4+6) очков при показателе полезности «0». На счету канадского хоккеиста 2 (1+1) очка в пяти матчах розыгрыша Кубка Гагарина. В межсезонье Тальбо завершил карьеру.
- 24 июля 2019
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