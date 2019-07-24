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Два клуба КХЛ проявляют интерес к шведскому нападающему Линдбергу

Два клуба КХЛ проявляют интерес к шведскому нападающему Линдбергу
Хоккей / КХЛ 0

Шведский нападающий Оскар Линдберг, завершивший минувший сезон в НХЛ в составе «Оттавы Сенаторз», может продолжить карьеру в России. По информации «Спорт Бизнес Online», в подписании форварда заинтересованы два клуба КХЛ.

В настоящий момент Линдерберг находится в статусе неограничено свободного агента. Форвард начинал прошлый сезон в составе «Вегас Голден Найтс», однако в феврале нынешнего года его включили в сделку по переходу нападающего «Оттавы» Марка Стоуна.

В минувшем сезоне регулярного чемпионата НХЛ нападающий принял участие в 55 матчах, в которых набрал 20 (9+11) очков при показателе полезности «+4». Всего в НХЛ швед провёл 252 встречи. До выступлений за «Оттаву Сенаторз» и «Вегас Голден Найтс» он играл за «Нью-Йорк Рейнджерс».

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