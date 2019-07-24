Защитник Минеев подписал контракт с «Торпедо»

22-летний защитник Максим Минеев подписал двусторонний контракт с нижегородским «Торпедо». Об этом говорится на официальном сайте клуба.



Защитник является воспитанником омского хоккея. В основном составе родного «Авангарда» он дебютировал в возрасте 19 лет. Помимо омского клуба Минеев выступал за «Северсталь» из Череповца, московское «Динамо», «Югру» из Ханты-Мансийска и воронежский «Буран».



В мае нынешнего года защитник вернулся в «Авангард» в результате обмена, однако теперь ему предстоит снова покинуть команду. Ранее Минеев сетовал, что частая смена игровой прописки даётся ему нелегко. «Очень сложно постоянно менять команды, непростой год у меня получается. Стараюсь не думать об этом и постоянно находить новые эмоции, чтобы выходить на лёд», — рассказывал Минеев в февральском интервью «Чемпионату».

Минеев: очень сложно постоянно менять команды, непростой год для меня