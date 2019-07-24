Розен: Бобровский будет самым важным и влиятельным игроком в составе «Флориды»
Обозреватель официального сайта Национальной хоккейной лиги Дэн Розен поделился мнением о переходе российского голкипера Сергея Бобровского в стан «Флориды Пантерз».
«Присутствие Бобровского будет иметь огромное значение для «Флориды». Он станет движущей силой «Пантерз», привнесёт уверенность и позволит полевым игрокам больше рисковать. Партнёры будут доверять ему, и он вознаградит их за это, прикрывая спину.
Это то, что делают элитные вратари. Они не только совершают важные сейвы и оставляют свою команду в игре. Они также позволяют полевым игрокам чувствовать себя достаточно уверенно, чтобы чаще рисковать в атаке. На льду Бобровский будет самым важным и влиятельным игроком «Пантерз». Такими обычно и являются вратари», — написал Розен.
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