Кольцов: в КХЛ попасть на стажировку сложнее, чем в НХЛ. Тут все всего боятся

Бывший нападающий сборной Беларуси Константин Кольцов, входивший в штаб минского «Динамо» и руководивший «Брестом», рассказал о возможном отъезде на стажировку в НХЛ.



«Хотелось бы поучиться и поработать ассистентом у хорошего тренера. Но если устроиться на работу не получится, постараюсь отправиться на стажировку. Готов потратить время и деньги на то, чтобы побыть рядом с каким-то сильным специалистом, понаблюдать за тем, как он ведёт тренировки, руководит игрой. К сожалению, в КХЛ это вообще закрытая информация, все всего боятся, здесь тяжело попасть на стажировку в любую команду.



В НХЛ к этому проще относятся. Да, есть какие-то нюансы у каждого тренера, которые он не станет раскрывать. Но в целом всё открыто. В прошлом году я попал в тренировочный лагерь «Далласа» для молодых игроков. И мне откровенно отвечали на любые вопросы, делились информацией. Поэтому за океаном легче попасть на стажировку», — приводит слова Кольцова by.tribuna.com.

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