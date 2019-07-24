Рижское «Динамо» по буллитам уступило «Нефтянику» в товарищеском матче

В Лиепае (Латвия) состоялся товарищеский матч между рижским «Динамо» и альметьевским «Нефтяником». Победу праздновал российский клуб, представляющий ВХЛ.



В первом периоде команды не сумели забросить. Болельщикам пришлось ждать первую шайбу ровно до середины встречи. На 30-й минуте матча счёт открыл нападающий «Нефтяника» Антон Угольников. Однако долго лидировать клубу из Альметьевска не удалось. На 33-й минуте встречи счёт сравнял новобранец рижского «Динамо» Кристофер Берглунд. Защитник сумел реализовать большинство.



В основное время забить командам не удалось, а в серии буллитов удача улыбнулась «Нефтянику». Победный штрафной бросок на счету Максима Салахова. Итоговый счёт – 2:1 (б) в пользу «Нефтяника».