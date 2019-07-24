Арбитраж вынес вердикт по зарплате шведского защитника «Вашингтона» Джуса

Состоялось арбитражное слушание по контракту защитника «Вашингтон Кэпиталз» Кристиана Джуса, говорится на официальном сайте клуба из американской столицы. 24-летнему шведу присуждена зарплата в $ 1,25 млн. Контракт подписан сроком на один год.
В минувшем сезоне защитник из Гётеборга забросил 1 шайбу и сделал 9 результативных передач в 55 матчах НХЛ. Всего Джус принял участие в 108 встречах в составе «Вашингтон Кэпиталз». Он забросил 4 шайбы и записал на свой счёт 20 результативных передач. «Вашингтон Кэпиталз» выбрал Джуса в седьмом раунде драфта 2012 года под общим 195-м номером.
Изначально заявки на арбитраж подали 40 игроков, из которых практически половина уже успела подписать новые контракты со своими клубами. Сделать это можно в любой момент до вынесения решения арбитром. Как правило, арбитражные контракты рассчитаны на один или два сезона. При этом зарплата игрока, назначенная арбитром, не может быть меньше 85% от суммы предыдущего контракта.
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