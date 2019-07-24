Никитин – о сборах ЦСКА: сыграли в футбол, чтобы ребята эмоционально не уставали

Главный тренер московского ЦСКА Игорь Никитин рассказал, как проходят сборы действующего чемпиона Кубка Гагарина.
«Все ребята знают требования, поэтому пришли готовыми. Втягивающий микроцикл, ровная нагрузка. Сегодня тоже нагрузку выполнили, поиграли в футбол и флорбол. Ребята должны получать положительные эмоции. Так легче переносится нагрузка.
У нас достаточно разнообразная программа. Пытаемся, чтобы ребята не уставали ментально, психологически, а только физически. Тогда нагрузка легче переносится и восстановление идёт быстрее», — рассказал Никитин пресс-службе московского клуба.
В минувшем сезоне специалист был назван лучшим тренером КХЛ. Конкурентами Никитина за это звание были Дэвид Немировски («Торпедо»), Андрей Мартемьянов («Автомобилист»), Андрей Скабелка («Барыс»), Боб Хартли («Авангард») и Николай Цулыгин («Салават Юлаев»).
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