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Никитин – о сборах ЦСКА: сыграли в футбол, чтобы ребята эмоционально не уставали

Никитин – о сборах ЦСКА: сыграли в футбол, чтобы ребята эмоционально не уставали
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Главный тренер московского ЦСКА Игорь Никитин рассказал, как проходят сборы действующего чемпиона Кубка Гагарина.

«Все ребята знают требования, поэтому пришли готовыми. Втягивающий микроцикл, ровная нагрузка. Сегодня тоже нагрузку выполнили, поиграли в футбол и флорбол. Ребята должны получать положительные эмоции. Так легче переносится нагрузка.

У нас достаточно разнообразная программа. Пытаемся, чтобы ребята не уставали ментально, психологически, а только физически. Тогда нагрузка легче переносится и восстановление идёт быстрее», — рассказал Никитин пресс-службе московского клуба.

В минувшем сезоне специалист был назван лучшим тренером КХЛ. Конкурентами Никитина за это звание были Дэвид Немировски («Торпедо»), Андрей Мартемьянов («Автомобилист»), Андрей Скабелка («Барыс»), Боб Хартли («Авангард») и Николай Цулыгин («Салават Юлаев»).

Игорь Никитин получил награду как лучший тренер КХЛ
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