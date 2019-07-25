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Маккримон: теперь «Вегас» прижат к потолку зарплат

Маккримон: теперь «Вегас» прижат к потолку зарплат
Хоккей / НХЛ 0

Будущий генеральный менеджер «Вегас Голден Найтс» Келли Маккриммон прокомментировал комплектование команды в межсезонье.

«Теперь наша команда прижата к потолку зарплат, что рано или поздно происходит со всеми хорошими коллективами.

В межсезонье главной целью было подписание контракта с Вильямом Карлссоном как одним из основообразующих игроков. Нам удалось это сделать. Большая часть нашего состава находится под контрактом.

У нас сильная мотивация хорошо провести сезон и снова попытаться попасть в плей-офф, что в НХЛ сделать очень непросто.

С организационной точки зрения мы сейчас можем с полным основанием смотреть за проспектами, которые могут быть готовы попасть в команду. Это наш третий сезон. Организационная глубина состава растет. Клуб продолжает развиваться и расти. С этими мыслями мы и входим в сезон», – приводит слова Маккриммона официальный сайт НХЛ.

Маккримон займёт новую должность 1 сентября. Это произойдёт после перехода Джорджа Макфи на пост президента по хоккейным операциям.

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