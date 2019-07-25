Фисенко: в России медицина не на самом высоком уровне. Оперироваться тут – риск

Форвард «Ак Барса» Михаил Фисенко, перешедший в казанский клуб из омского «Авангарда», рассказал о плачевном положении медицины в России, из-за чего спортсменам приходится проходить лечение в Германии.



«В нашей стране медицина находится не на самым высоком уровне. И если твои близкие, не дай Бог, болеют, деньги – это то, чем ты можешь им помочь. Они и нужны для того, чтобы в самый нужный момент прийти на помощь. Все знают, сколько стоят операции.



Хоккеисты лечатся в Германии, никто не оперируется в России. Всех отправляют за границу, потому что там всё сделают качественно и чётко. Ты платишь за своё здоровье, но там продлят твою жизнь в хоккее. Если ты получаешь травму и оперируешься здесь, подвергаешь себя риску отыграть меньшее количество лет и меньше заработать», — приводит слова нападающего «Ак Барса» «Спорт Бизнес Online».