«Калгари» продлил контракт с нападающим Беннеттом

23-летний форвард «Калгари Флэймз» Сэм Беннетт продлил контракт с клубом. Канадский нападающий подписал соглашение сроком на два года на общую сумму $ 2,55 млн. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.



В минувшем сезоне Беннет забросил 13 шайб и сделал 14 результативных передач при 93 минутах штрафа в 71 матче НХЛ в составе «Калгари Флэймс». Всего за канадский клуб форвард провёл 312 встреч. На его счету 55 голов и 61 результативная передача. За свою пятилетнюю карьеру в клубе он провёл 264 минуты на скамейке штрафников. В плей-офф нападающий сыграл в 20 матчах, отметившись 6 заброшенными шайбами и 5 результативными передачами при 28 минутах штрафа.



Канадский нападающий был выбран «Калгари Флэймз» в первом раунде драфта в 2014 году под общим четвёртым номером.