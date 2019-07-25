Генменеджер «Вашингтона»: у нас всё ещё хорошая, конкурентоспособная команда

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан прокомментировал селекционную работу клуба из столицы США в текущее межсезонье.



«Наверное, это просто естественная эволюция. В прошлом году нам повезло сохранить большую часть ребят. Когда у тебя успешная команда, а ребята действуют хорошо, им надо платить за успехи, и они двигаются дальше. Полагаю, что у нас всё ещё хорошая, конкурентоспособная команда, которая в этом сезоне будет претендентом», — приводит слова Маклеллана официальный сайт НХЛ.



В межсезонье «Вашингтон Кэпиталз» покинули форварды Бретт Коннолли, Андре Бураковски и Деванте Смит-Пелли. Заменить их призваны новички клуба — нападающие Рихард Паник, Гарнет Хэтэуэй и Брендан Лайпсик.

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