Кирилл Кольцов будет работать в системе «Салавата Юлаева»

Российский защитник Кирилл Кольцов, завершавший предыдущий сезон в «Автомобилисте» из Екатеринбурга, может перебраться в Уфу. По информации издания 74.ru, 36-летнему хоккеисту предложили работу в системе «Салавата Юлаева». Подробностей о будущей должности не сообщается.
Кольцов является воспитанником челябинского хоккея. Защитник дебютировал в чемпионате России в 2001 году в составе омского «Авангарда». Год спустя Кольцов был выбран клубом «Ванкувер Кэнакс» во 2-м раунде драфта под общим 49-м номером. Однако ни одного матча в НХЛ защитник не провёл. В Канаде он выступал за клуб АХЛ «Манитоба Мус», после чего вернулся в «Авангард».
Кольцов выступал за «Салават Юлаев» с 2007 по 2011 год и с 2015 по 2017 год. С уфимским клубом защитник стал обладателем Кубка Гагарина — 2011. «Автомобилист» не стал продлевать с Кольцовым контракт, который истёк в конце нынешнего сезона. О завершении карьеры хоккеист не объявлял.
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