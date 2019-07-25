Кирилл Кольцов будет работать в системе «Салавата Юлаева»

Российский защитник Кирилл Кольцов, завершавший предыдущий сезон в «Автомобилисте» из Екатеринбурга, может перебраться в Уфу. По информации издания 74.ru, 36-летнему хоккеисту предложили работу в системе «Салавата Юлаева». Подробностей о будущей должности не сообщается.



Кольцов является воспитанником челябинского хоккея. Защитник дебютировал в чемпионате России в 2001 году в составе омского «Авангарда». Год спустя Кольцов был выбран клубом «Ванкувер Кэнакс» во 2-м раунде драфта под общим 49-м номером. Однако ни одного матча в НХЛ защитник не провёл. В Канаде он выступал за клуб АХЛ «Манитоба Мус», после чего вернулся в «Авангард».



Кольцов выступал за «Салават Юлаев» с 2007 по 2011 год и с 2015 по 2017 год. С уфимским клубом защитник стал обладателем Кубка Гагарина — 2011. «Автомобилист» не стал продлевать с Кольцовым контракт, который истёк в конце нынешнего сезона. О завершении карьеры хоккеист не объявлял.

«Автомобилист» объявил об уходе Кольцова, Да Косты и ещё девяти игроков