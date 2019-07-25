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Рекордсмен «Йокерита» объявил о завершении карьеры

Рекордсмен «Йокерита» объявил о завершении карьеры
Хоккей / КХЛ 0

35-летний нападающий «Йокерита» Томи Мяки завершил профессиональную карьеру. Об этом говорится на официальном сайте финского клуба.

Сообщается, что Мяки останется в команде и станет тренером по развитию молодёжи. Финский форвард провёл 15 сезонов в составе «Йокерита», приняв участие в 628 матчах, что является рекордом клуба.

«Для меня было честью играть в такой прекрасной команде и встретить таких замечательных людей. Спасибо тренерам за всё, чему меня научили, а также врачам за неоценимую помощь в лечении всех видов повреждений! Но больше всего хочу сказать спасибо всем игрокам, с которыми у нас была возможность выступать в этом великом виде спорта. Благодарю за всё!» — приводит слова Мяки официальный сайт финского клуба.

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