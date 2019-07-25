Плющев: Тальбо продаёт себя, критикуя Россию. Но его уровень — Румыния или Корея

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал нашумевшее интервью с канадцем Максимом Тальбо, негативно высказавшемся о России.
«Удивлён ли я? Ничуть не удивлён. Последние два сезона Тальбо в КХЛ «возил штаны» — что в «Локомотиве», что в «Авангарде». И вот наступило летнее время предпродажной подготовки — нужно заявить о себе, в КХЛ к тебе интереса уже нет, может, за счёт критики России, он появится в какой-либо другой стране…
Вот только канадец должен понимать, что, учитывая его нынешний уровень игры и запросы, он вызовет интерес разве что в Румынии или Южной Корее. Да и там, пожалуй, уже не найдётся горе-менеджеров, которые на него клюнут», — приводит слова Плющева Russia-Hockey.ru.
Напомним, канадец дал интервью североамериканским медиа, в котором раскритиковал город Магнитогорск, в негативном ключе отозвался о тренере Дмитрии Квартальнове, а также рассказал, что для завоевания уважения в клубах КХЛ нужно пить столько же водки, сколько и русские игроки.
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