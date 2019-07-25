Рыспаев: люблю верховую езду, но своего коня нет. Я его съел

Защитник астанинского «Номада» Дамир Рыспаев рассказал, чем занимается в свободное от хоккея время.
«В основном стараюсь проводить время с домашними. А так – хобби, увлечения, развлечения. Активный отдых. Люблю на природу выехать, верхом поездить на лошадях. Рыбалка, охота. Меня дядя Нурлан с детства учил – ездили с ним в область на природу.
Верховая езда очень нравится. Мы уходим в степь покататься, собак с собой берём, может, поймают что-нибудь… Охотимся. Я стараюсь почаще на природе время проводить, подальше от городской суеты, ближе к истокам, как говорится. На свежем воздухе отдыхаю, в общем.
Не скажу, что катание на лошадях много даёт, мы на тренировках гораздо больше нагружаемся. Это больше отдых, наверное, эмоциональная разгрузка, возможность отвлечься. Выезжаешь из города, 3-4 часа верхом в выходной день – неплохо. Есть ли у меня собственный конь? Нет, я его съел», — с улыбкой ответил Рыспаев в интервью официальному сайту ВХЛ.
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