Светлаков: стараюсь забыть о нашей победе. Иначе она может стать последней

Нападающий ЦСКА Андрей Светлаков поделился впечатлениями от сборов команды в финском городе Валкеакоски, а также призвал отбросить воспоминания о победе в Кубке Гагарина в прошлом сезоне.



«Всё отлично, первый цикл закончен. Работаем продуктивно. Процесс приносит удовольствие. Все тренировки и упражнения дают хорошую нагрузку, и она постепенно увеличивается. Какие задачи ставят, такие и выполняем. Если что-то даётся с трудом, то всегда подбодрим друг друга, особенно молодых ребят. У нас в коллективе уважительные отношения.



В любом случае все мы стараемся выложиться на максимум, и не важно, что произошло весной. Каждый спортсмен забывает свой прошлый сезон и работает дальше. Иначе предыдущее достижение может стать и последним. Всё зависит от нас», — приводит слова Светлакова официальный сайт ЦСКА.

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