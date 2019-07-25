Агент Кирилла Кольцова опроверг слухи о переходе игрока на работу в «Салават»

Хоккейный агент Юрий Николаев, представляющий интересы защитника Кирилла Кольцова, прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о переезде 36-летнего игрока на работу в системе «Салавата Юлаева»



«Это не соответствует действительности. Кирилл Кольцов готовится к сезону и намерен продолжить карьеру хоккеиста. Когда-нибудь, надеюсь, Кирилл будет работать в клубе, но сейчас его мысли связаны с хоккеем», — передаёт слова Николаева корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.



Кольцов выступал за «Салават Юлаев» с 2007 по 2011 год и с 2015 по 2017 год. С уфимским клубом защитник стал обладателем Кубка Гагарина—2011. «Автомобилист» не стал продлевать с Кольцовым контракт, который истёк в конце нынешнего сезона.

Кирилл Кольцов будет работать в системе «Салавата Юлаева»